Трамп считает, что палестино-израильский конфликт будет урегулирован

В то же время президент США поставил под сомнение двухгосударственное решение

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что палестино-израильский конфликт будет урегулирован, но поставил под сомнение его двухгосударственное решение.

"Думаю, решение будет. Не знаю, будет ли оно двухгосударственным", - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Как отмечает CBS News, Трамп заявил, что рассчитывает на расширение Авраамовых соглашений, в том числе ожидает, что к договоренностям о нормализации отношений с Израилем присоединится Эр-Рияд. "Я думаю, он (наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - прим. ТАСС) присоединится", - сказал американский лидер, подтвердив, что в ноябре ожидается визит наследного принца в Вашингтон.

Возможная израильско-саудовская нормализация давно находится в фокусе внимания Трампа. Американский лидер считает Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.