Трамп отказался уточнить планы ударов по Венесуэле

Президент США также выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты движутся к войне с этой страной

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить или опровергнуть планы по нанесению ударов по Венесуэле, но при этом выразил сомнение в том, что США движутся к войне с этой страной. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

На вопрос, идут ли США к войне с Венесуэлой на фоне отправки в Карибское море авианосца Gerald Ford, президент ответил: "Я сомневаюсь в этом. Я так не думаю". При этом, когда журналист спросил о правдивости сообщений о возможных ударах по венесуэльской территории, Трамп уклонился от ответа: "Я не скажу вам этого. Я не говорю, правда это или нет. Я не обсуждаю с репортером, собираюсь ли я наносить удары".

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы. Как информировала газета The Miami Herald, американская администрация решила атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По сведениям издания, удары могут быть нанесены в ближайшие дни. Между тем президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отрицал предположения, что он рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет.