ТАСС: по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы допросили его телохранителя

Следствие провело очные ставки и проверку на детекторе лжи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следствие допросило близкую знакомую и телохранителя убитого в декабре 2023 года экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в рамках уголовного дела бизнесмена Араика Амирханяна, который обвиняется в соучастии в убийстве бывшего украинского парламентария. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, телохранитель Кивы также прошел проверку на полиграфе.

"Следствие провело очные ставки между бизнесменом Амирханяном, близкой знакомой бывшего украинского депутата и телохранителем Кивы, который также прошел проверку на детекторе лжи", - сказал собеседник агентства.

Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, дело о соучастии в убийстве Кивы (ст. 105 УК РФ) в отношении Амирханяна объединили с материалами другого дела, возбужденного против него, о легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), и неуплате налогов (2 эпизода по ст. 199 УК РФ).