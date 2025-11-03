Трамп заверил, что даже не думает о возможности участия в выборах в 2028 году

Президент США отказался уточнить, кого рассматривает в качестве преемника

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил, что даже не думает о возможности вновь принять участие в президентских выборах в США, и отказался уточнить, кого рассматривает в качестве своего вероятного преемника.

"Ну, я даже не думаю об этом. [Но] скажу вам, что многие хотят, чтобы я [опять] баллотировался", - заявил республиканец Трамп, отвечая на вопрос о том, собирается ли он предпринимать попытку в третий раз добиваться избрания на пост главы государства, несмотря на 22-ю поправку к Конституции США. "Однако разница между нами и демократами заключается в том, что на нашей скамье - сильные кандидатуры. Не хочу называть имена, поскольку это неуместно. Еще слишком рано", - сказал Трамп в интервью телекомпании CBS News, которое вышло в эфир2 ноября. Записано оно было 31 октября.

"Мне действительно нравится [вице-президент США] Джей Ди Вэнс. Мне нравится [госсекретарь США] Марко Рубио. Мне нравятся многие. У нас невероятные кандидатуры", - добавил Трамп, когда его попросили уточнить, кого он видит своим возможным преемником.

22-я поправка к Конституции США ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками, она была принята в 1951 году. Тем не менее Трамп неоднократно допускал возможность добиваться избрания главой государства на третий срок. Кроме того, о таких перспективах на днях заявил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.

Трамп во второй раз одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017-2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.