Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень сильными и умными лидерами

Относиться к таким людям нужно серьезно, отметил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает главу российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина очень сильными и умными лидерами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News, которое полностью вышло в эфир 2 ноября.

"Оба жесткие, оба умные, - ответил американский лидер на вопрос о том, с кем ему сложнее вести дела - с Путиным или с Си Цзиньпином. - Они оба очень сильные лидеры. Это не те люди, с которыми можно играть. Это люди, к которым нужно относиться очень серьезно".

"Это серьезные люди. Это жесткие, умные лидеры", - повторил он.