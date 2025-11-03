Трамп: США и Китай в ходе торговой эскалации действовали иррационально

Президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон и Пекин использовали друг против друга различные рычаги давления

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Соединенные Штаты и Китай действовали несколько иррационально в ходе эскалации отношений в сфере торговли.

"Их сила заключается в обладании редкоземельными металлами <...>. Они это использовали против нас, мы же пользовались другими (рычагами давления - прим. ТАСС), в частности авиационными запчастями, - сказал он в интервью телеканалу CBS News. - У них есть сотни самолетов Boeing, мы бы им не предоставили запчасти. Обе стороны, возможно, действовали немного иррационально".

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам этих переговоров Соединенные Штаты отменят так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а китайская сторона "соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США". Вашингтон и Пекин договорились приостановить на один год реализацию мер против судостроительной отрасли друг друга. США также приостановят на один год действие экспортных ограничений, объявленных 29 сентября, распространяющихся на любые дочерние компании китайских предприятий, включенных в санкционный список. КНР приостановит на один год введение мер экспортного контроля, объявленных 9 октября.