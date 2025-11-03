Трамп заявил, что не пойдет на сделку с демократами для завершения шатдауна

Президент США отказался "поддаваться шантажу со стороны демократов"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует поддаваться на шантаж со стороны оппозиционной ему Демократической партии и идти на сделку для завершения приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News.

Журналистка отметила, что ранее Трамп искусно находил компромиссы и избегал шатдаунов. "Я очень хорош в этом. <...> Но я не буду делать этого, поддаваясь шантажу со стороны демократов, которые сбились с пути. С этими людьми что-то не так", - сказал хозяин Белого дома.

"[Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак] Шумер - это безнадежный случай. И ему нечего терять. <...> Он превратился в пилота-камикадзе", - добавил американский президент. В то же время Трамп выразил уверенность, что вскоре шатдаун завершится и финансирование американского правительства будет возобновлено. "Мы решим это. В конце концов, им придется проголосовать", - сказал хозяин Белого дома.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).