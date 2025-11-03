ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп утверждает, что Иран не обладает ядерным потенциалом

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи ранее заявил, что руководство страны намерено продолжать обогащение урана в мирных целях
01:45

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран на данный момент не обладает возможностями в ядерной сфере.

"Нет, у них нет ядерного потенциала", - сказал американский лидер в интервью телеканалу CBS News.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что руководство исламской республики намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня. 

