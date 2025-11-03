Трамп: в случае отмены таможенных пошлин экономика США "скатится в ад"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в случае признания незаконными таможенных пошлин Верховным судом экономика страны "скатится в ад". Такую позицию он изложил в интервью телеканалу CBS News.

Ведущая поинтересовалась у Трампа, как отразится на экономике США возможное решение Верховного суда страны о признании таможенных пошлин незаконными. "Я думаю, наша страна чрезмерно пострадает. Я думаю, наша экономика скатится в ад", - заявил в ответ на это президент США. "Я думаю, что это самая важная за 100 лет тема, обсуждаемая в Верховном суде", - подчеркнул он.

Верховный суд США назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.