Трамп считает, что конфликт на Украине вскоре может быть урегулирован

В связи с этим президент США заявил об уверенности в том, что Россия хочет "вести дела" с Соединенными Штатами

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что украинский конфликт может быть вскоре урегулирован. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News, которое вышло в эфир 2 ноября.

"Да, я думаю, что мы этого добьемся", - ответил он на вопрос о том, может ли, по его мнению, конфликт быть урегулирован в течение "пары месяцев".

Трамп в связи с этим выразил уверенность в том, что российское руководство хочет "вести дела с США".