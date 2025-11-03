США во многом делают то, в чем обвиняют Китай, признал Трамп

Обе страны при этом "играют в долгую", отметил президент Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США сами осуществляют многое из того, в чем обвиняют Китай.

В ходе интервью Трампа телеканалу CBS News ведущая выступила с утверждениями, что Китай якобы проник в американские сети снабжения водой и электроэнергией, а также, что Пекин крадет американскую интеллектуальную собственность и личные данные жителей США. "Мы также представляем для них (КНР - прим. ТАСС) угрозу. Многое из того, что вы перечислили, мы делаем в их отношении тоже", - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что, равно как и Китай, Вашингтон "играет вдолгую".