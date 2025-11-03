Трамп считает, что США решат проблему зависимости от редкоземов КНР за два года

Президент Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон "запусти экстренную программу" для решения проблемы редкоземельных металлов

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены уже через два года решить для себя проблему зависимости от китайских поставок редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

"В течение короткого периода времени у нас будет все необходимое, - сообщил Трамп. - Как вы знаете, мы запустили экстренную программу, и у нас в течение года-полутора будет все, что нам нужно. В течение двух лет редкоземельные металлы перестанут быть проблемой".

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что для решения вопроса редкоземельных металлов Вашингтон намерен объединиться с западными странами, а также с Индией.

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля в отношении программного обеспечения. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно.