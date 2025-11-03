На юге Японии полиция арестовала морского пехотинца США

ТОКИО. 3 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий корпуса морской пехоты США был арестован в понедельник в городе Наха (административный центр самой южной японской префектуры Окинава) по подозрению в нападении на официанта местного ресторана. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным полиции, 37-летний старший прапорщик, приписанный к американской логистической базе Кэмп Кинсер в городе Урасоэ (префектура Окинава), в состоянии алкогольного опьянения напал на официанта одного из местных ресторанов, схватив того за горло. Отмечается, что инцидент произошел глубоко за полночь на улице, за пределами самого ресторана. В настоящее время полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

На Окинаве, самом южном из крупных японских островов, сосредоточено более 70% площади всех объектов Вооруженных сил США в стране, включая крупнейшую за пределами Соединенных Штатов базу ВВС Кадена. Там регулярно происходят различные инциденты с участием американских военнослужащих, что вызывает недовольство местных жителей.