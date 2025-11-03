Corriere della Sera: Бельгия, Италия и Франция противятся передаче активов РФ

Правительства в Париже и Риме "обеспокоены финансовой ответственностью", если использование российских активов признают незаконным

Редакция сайта ТАСС

© Henrique Campos / Hans Lucas via Reuters Connect

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Италия и Франция вслед за Бельгией выступают против передачи Украине замороженных российских активов в рамках "репарационного кредита", сообщила газета Corriere della Sera.

Правительства в Париже и Риме, как пишет издание, "обеспокоены своей финансовой ответственностью" в случае, если использование российских активов будет признано незаконным.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он предупредил, что Россия в качестве ответных мер может начать изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате чего Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии". Он также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она "когда либо восстановит доступ к активам".