Эксперт Дизен: упадок стратегического мышления не дает Западу признать поражение

Политолог считает, что для западных стран "придерживаться здравого смысла" и пытаться понять позицию России означало бы навлечь на себя порицание

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Страны запада потерпели поражение в конфликте на Украине, однако не идут на соглашение, предполагающее прекращение расширения НАТО на восток. Это происходит из-за упадка стратегического мышления в Европе и ее приверженности идеологии, считает норвежский политолог Гленн Дизен.

"Война проиграна, и рациональной политикой для европейцев было бы предложить сделку, основанную на прекращении расширения НАТО на восток. <...> Однако ни один европейский лидер не смог публично предложить такое решение. Почему?" - задался он вопросом в своей статье для издания Steigan.

Дело в том, считает Дизен, что "придерживаться здравого смысла" и пытаться понять позицию России означало бы навлечь на себя порицание. Упадок стратегического мышления и рациональности объясняется догматичной идеологии, которую приходится "защищать от неудобных фактов". По этой причине европейские политики боятся даже обсуждать конкурирующие идеи, заключил политолог.

28 октября на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расширение Североатлантического альянса "не прекращается ни на минуту" вопреки заверениям, которые давались блоком еще в советские времена. Министр подчеркнул, что в России видят, что страны НАТО, Евросоюза в подавляющем большинстве отказываются признать объективный факт завершения доминирования Запада и наступления новой исторической эпохи.