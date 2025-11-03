Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в проведении тайных испытаний ядерного оружия

Президент США заявил, что эти страны проводят испытания "глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, а также КНДР, КНР, Пакистан и другие страны в тайном проведении подземных испытаний ядерного оружия.

"Но они не рассказывают вам об этом. И, знаете, какими бы могущественными они (эти ядерные вооружения - прим. ТАСС) ни были, мир огромен. Совсем не обязательно знать, где они проводят испытания. Они проводят их глубоко под землей, где люди не знают, что именно происходит. Вы чувствуете лишь небольшую вибрацию", - утверждал он в интервью телеканалу CBS News.

"Они проводят испытания, а мы - нет. Мы должны проводить испытания. И Россия действительно выступила с небольшой угрозой на днях, когда заявила, что собирается проводить определенные виды испытаний другого уровня. Но РФ проводит испытания. И КНР действительно проводит испытания, и мы тоже будем их проводить", - добавил Трамп, указав, что, по его мнению, аналогичные тесты проводят КНДР и Пакистан.

"У нас лучшее [ядерное оружие], и именно я его обновил и построил за четыре года [первого президентского срока]. И я ненавидел это делать, потому что о разрушительной способности этого даже не хочется говорить", - заявил президент США.

"Если они (арсеналы ядерного оружия) у нас есть, то мы должны их испытывать, иначе будет неизвестно, как они будут работать. И мы не хотели бы их когда-либо использовать", - резюмировал Трамп.

Решение о возобновлении ядерных испытаний президент США огласил 29 октября. Однако ни он, ни другие должностные лица администрации США не пояснили, идет ли речь о подрыве ядерных зарядов.

Позиция России

Как сообщил в феврале 2024 года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. В Москве предупреждали, что при таком развитии событий в США Россия будет вынуждена ответить зеркально.

В мае 2020 года газета The Washington Post писала, что находившаяся в то время у власти администрация Трампа обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента по нацбезопасности в 2018-2019 годах, подтверждал, что Вашингтон действительно рассматривал такой вариант действий.

Субкритические эксперименты и президентская директива

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году (закончился 30 сентября 2024 года) два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три таких эксперимента в год в период до конца текущего десятилетия. В Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли международные наблюдатели приглашены на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента. Последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года.

Американская администрация признает, что в США остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Нынешний глава НУЯБ Брэндон Уильямс ранее сообщал, что выступает против возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия и готов давать соответствующие рекомендации Белому дому.