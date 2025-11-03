Депутаты Европарламента намерены оспорить соглашение между ЕС и MERCOSUR в суде

Депутаты предупреждают, что соглашение может ограничить возможности ЕС по введению новых экологических норм и правил охраны здоровья

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента оспорят торговое соглашение между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) в Европейском суде юстиции. Об этом сообщает портал Euractiv.

По его информации, выступающая против соглашения межпартийная группа депутатов внесет на рассмотрение Европарламента резолюцию, в которой Европейскому суду юстиции предложат вынести юридическое заключение о том, соответствует ли соглашение договорам ЕС. В резолюции депутаты предупреждают, что соглашение может ограничить возможности ЕС по введению новых экологических норм и правил охраны здоровья. Депутаты также отметили, что Еврокомиссия в вопросе сделки с "Меркосур" не должна обходить стороной национальные парламенты.

Euractiv отмечает, что если резолюция будет принята и суд согласится рассмотреть дело, то голосование в Европарламенте будет отложено до получения юридического заключения. Этот процесс может затянуться на годы.

Ранее сообщалось, что ЕС и MERCOSUR могут заключить соглашение 5 декабря в Бразилии.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Латинскую Америку и заявила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.