МИД КНР подтвердил визит короля Испании 10-13 ноября

Визит станет первым зарубежным государственным визитом Филиппа VI и первым за 18 лет визитом испанского монарха в КНР

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНР подтвердило визит короля Испании Филиппа VI в Китай 10-13 ноября. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина король Испании Филипп VI посетит Китай с официальным визитом 10-13 ноября", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в ходе поездки король Испании встретится с Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи, проведет с ними обмен мнениями по развитию двухсторонних отношений, а также вопросам, представляющим взаимный интерес. Нынешний визит станет первым зарубежным государственным визитом Филиппа VI и первым за 18 лет визитом испанского монарха в КНР.