Corriere della Sera: финансирование Киева в размере €60 млрд под вопросом

Европа осталась в одиночестве в поддержке бюджета Украины, потому что администрация президента США Дональда Трампа прервала переводы и займы в любой форме, отмечает обозреватель издания Федерико Фубини

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Европа осталась без поддержки США в финансировании Киева, и пока неясно, как будут выделены €60 млрд на его нужды в следующем году. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что до сих пор финансовая помощь Украине росла - с €74 млрд в 2022 году до €79 млрд в 2023 и €89 млрд в 2024, и доля США была немного больше европейской части.

"Теперь Европа осталась в одиночестве в поддержке бюджета Киева, потому что администрация Дональда Трампа прервала переводы и займы в любой форме. Пока неясно, как будет осуществляться финансирование бюджетных нужд [Киева], не покрытых не менее чем на €60 млрд", - пишет обозреватель издания Федерико Фубини.

Он отмечает со ссылкой на украинские источники, что украинская оборонная промышленность использует лишь треть своего потенциала из-за нехватки фондов. Поэтому для Европы крайне важно найти способ использовать замороженные российские активы, изыскать хотя бы €140 млрд, которые, по утверждению автора, могут решить "будущее конфликта", позволив "Киеву сражаться еще по крайней мере два года".

При этом отмечается, что единодушия в Европе по этому вопросу нет: Германия, страны Северной Европы и большая часть стран Восточной Европы настроены решительно по поводу передачи Киеву кредита за счет российских активов, тогда как Франция и Италия проявляют осторожность и скептицизм, не желая брать на себя финансовую ответственность.

Европейский союз обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Киева, лидеры стран уже поручили детально изучить риски такого шага Еврокомиссии. На последнем саммите ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Решение должно быть принято до конца года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.