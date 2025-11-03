Ли Цян: Китай готов укреплять диалог с Россией ради защиты общих интересов

Премьер Госсовета КНР отметил, что встречи лидеров РФ и Китая в 2025 году направили развитие отношений двух стран на высоком уровне

Редакция сайта ТАСС

КИТАЙ /Ханчжоу/, 3 ноября. /ТАСС/. Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран, в том числе в области безопасности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"В настоящее время в международной обстановке происходят кардинальные перемены. Китайская сторона готова с российскими коллегами в духе важных договоренностей наших лидеров укреплять стратегический диалог, укреплять взаимодействие во всех областях, чтобы эффективнее защищать наши интересы в области развития и безопасности. Я готов с вами обменяться мнениям по вопросам, которые представляют общие интересы", - сказал Ли Цян в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в узком составе.

Он отметил, что в 2025 году в России и Китае прошли мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также победы над милитаристской Японией.

"Наши страны провели торжественные мероприятия, в рамках которых наша дружба дальше углубилась. В рамках этих мероприятий наши лидеры в этом году уже дважды встречались, направляя развитие российско-китайских отношений на высоком уровне", - рассказал Ли Цян.