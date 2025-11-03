Парижские катакомбы закрыли на полгода для посетителей на время ремонта

Открытие запланировано на весну 2026 года

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Доступ в катакомбы Парижа, где хранятся миллионы костей и черепов, закрыт для туристов на полгода из-за ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте достопримечательности.

"Катакомбы закрывают двери для посетителей с 3 ноября на время проведения работ по модернизации технических средств и улучшения опыта посещения объекта. Открытие планируется весной 2026 года", - говорится в объявлении.

Предполагается полное обновление электросети, замене подлежат вентиляционная и противопожарная системы, а также охранная сигнализация. Кроме того, планируется внести изменения в экспозицию для более ярких впечатлений от прогулки по коридорам из костей и "выделения деталей, которые до сих пор были незаметны". После открытия посетителям также предложат более качественное звуковое сопровождение в аудиогидах, которые будут автоматически включать нужные фрагменты повествования в ключевых точках.

Однако, как рассказала радиостанции Franceinfo администратор парижских катакомб Изабель Кнафу, начать ремонт было решено не только ради улучшения впечатлений туристов, но и ради спасения хранящихся под землей останков. "Есть зоны, где вода течет круглый год. Влажность здесь - настоящая проблема, потому что в сочетании со светом она образует условия для прорастания мха. Если он на камне, мы можем с ним справиться, но если он на костях, все гораздо сложнее", - пожаловалась она.

По ее словам, на участках, где происходят подтопления, кости сильно потемнели. И для спасения останков администрация рассчитывает устранить протечки и установить систему сбора воды. Также планируется полностью обновить систему освещения, внедрив лампы с коротковолновым излучением, которое должно помешать распространению мха. С этой же целью будет обновлена и вентиляционная система, поскольку "посетители приносят с собой бактерии и углекислый газ". А для работ по сохранению останков и обновления экспозиции будут задействованы специалисты по пещерам с живописью, добавила она.

Парижские катакомбы были созданы в конце XVIII - начале XIX века с тем чтобы улучшить санитарную ситуацию в городе. Туда, в штольни на глубине 20 м, были перевезены останки 6 млн человек с многочисленных кладбищ города. Посетители имеют возможность осмотреть 1,7 км галерей катакомб, где в углублениях стен сложены миллионы костей и черепов.