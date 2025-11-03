ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Парижские катакомбы закрыли на полгода для посетителей на время ремонта

Открытие запланировано на весну 2026 года
Редакция сайта ТАСС
08:13
© Дмитрий Орлов/ ТАСС

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Доступ в катакомбы Парижа, где хранятся миллионы костей и черепов, закрыт для туристов на полгода из-за ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте достопримечательности.

"Катакомбы закрывают двери для посетителей с 3 ноября на время проведения работ по модернизации технических средств и улучшения опыта посещения объекта. Открытие планируется весной 2026 года", - говорится в объявлении.

Предполагается полное обновление электросети, замене подлежат вентиляционная и противопожарная системы, а также охранная сигнализация. Кроме того, планируется внести изменения в экспозицию для более ярких впечатлений от прогулки по коридорам из костей и "выделения деталей, которые до сих пор были незаметны". После открытия посетителям также предложат более качественное звуковое сопровождение в аудиогидах, которые будут автоматически включать нужные фрагменты повествования в ключевых точках.

Однако, как рассказала радиостанции Franceinfo администратор парижских катакомб Изабель Кнафу, начать ремонт было решено не только ради улучшения впечатлений туристов, но и ради спасения хранящихся под землей останков. "Есть зоны, где вода течет круглый год. Влажность здесь - настоящая проблема, потому что в сочетании со светом она образует условия для прорастания мха. Если он на камне, мы можем с ним справиться, но если он на костях, все гораздо сложнее", - пожаловалась она.

По ее словам, на участках, где происходят подтопления, кости сильно потемнели. И для спасения останков администрация рассчитывает устранить протечки и установить систему сбора воды. Также планируется полностью обновить систему освещения, внедрив лампы с коротковолновым излучением, которое должно помешать распространению мха. С этой же целью будет обновлена и вентиляционная система, поскольку "посетители приносят с собой бактерии и углекислый газ". А для работ по сохранению останков и обновления экспозиции будут задействованы специалисты по пещерам с живописью, добавила она.

Парижские катакомбы были созданы в конце XVIII - начале XIX века с тем чтобы улучшить санитарную ситуацию в городе. Туда, в штольни на глубине 20 м, были перевезены останки 6 млн человек с многочисленных кладбищ города. Посетители имеют возможность осмотреть 1,7 км галерей катакомб, где в углублениях стен сложены миллионы костей и черепов. 

Франция