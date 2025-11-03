Ли Цян рассказал Михаилу Мишустину о своем родном крае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян поприветствовал премьер-министра РФ Михаила Мишустина и российскую делегацию в Ханчжоу и рассказал им о своем родном крае.

"Господин премьер-министр, я очень рад встретиться с вами и российскими коллегами в городе Ханчжоу. Это место, где я долго работал и жил. Китайцы часто говорят, что на небе есть рай, а на земле Ханчжоу. Это означает, что местные пейзажи столь очаровательны, а жизнь настолько комфортна, словно здесь - земной рай", - сказал Ли Цян в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в узком составе.

Он рассказал, что в последние годы Ханчжоу добился значительных успехов "в научно-технических инновациях и культивировании новых драйверов, стал новой платформой Китая в открытости внешнему миру на высоком уровне".

"Проведение нашей регулярной встречи здесь не только позволяет вам, мой давний друг, господин премьер-министр, больше увидеть Китай, но и помогает нам вместе раскрыть больше возможностей для нашего сотрудничества", - отметил Ли Цян.

Провинция Чжэцзян, административным центром которой является Ханчжоу, - родной край для премьера Госсовета Китая. Он родился в июле 1959 года в уезде Жуйань провинции Чжэцзян, окончил Чжэцзянский сельскохозяйственный университет и прошел путь от рядового сотрудника до губернатора Чжэцзяна.