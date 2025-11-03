Al Hadath: ХАМАС ведет переговоры об эвакуации бойцов из Газы

Речь идет о нескольких десятках бойцов военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 3 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками в переговорном процессе с Израилем возможность эвакуации своих бойцов, оказавшихся в контролируемых израильскими силами районах сектора Газа. Об этом передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет о нескольких десятках бойцов военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые "оказались за так называемой зеленой зоной, в туннелях в Рафахе и Хан-Юнисе на юге" палестинского анклава. Как отмечает Al Hadath, члены группировки участвовали в операциях по поиску тел погибших израильтян.

2 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина сообщил, что в контролируемых районах Газы остаются очаги ХАМАС и пообещал, что они будут уничтожены.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. До сих пор радикалы из сектора Газа вернули останки 20 убитых заложников и продолжают удерживать тела еще 8 похищенных.