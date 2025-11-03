Инспекторы МАГАТЭ продолжают работу только на двух объектах в Иране

Иран остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, отметил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи

ТЕГЕРАН, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают работать и проводить инспекции лишь на двух атомных объектах на территории Ирана. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"На прошлой неделе я упоминал, что инспекция некоторых ядерных объектов, таких как АЭС "Бушер" для заправки топлива и Тегеранский исследовательский реактор, где производится большой объем радиофармпрепаратов, используемых пациентами страны, - это обычное и необходимое дело. Насколько мне известно, инспекция этих двух объектов на данный момент также проводится", - отметил он в ходе еженедельной пресс-конференции.

По словам Багаи, Иран остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, но по законодательству любой запрос на дополнительные инспекции будет рассматриваться в отдельном порядке.

9 сентября Иран и МАГАТЭ заключили в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны организации в адрес государств, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в республике. Как пояснил глава иранского МИД после подписания документа, в случае возобновления каких-либо враждебных действий против республики все контакты с МАГАТЭ будут снова прекращены.

20 сентября иранский Совбез заявил, что сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет приостановлено из-за действий стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции), направленных на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.