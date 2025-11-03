Глава Валенсии решил покинуть пост спустя год из-за жертв наводнений

Пришло время признать собственные ошибки, заявил Карлос Масон

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Глава правительства испанского автономного сообщества Валенсия Карлос Масон объявил о решении покинуть свой пост.

Его заявление совпало с годовщиной разрушительных наводнений, затронувших регион. "По прошествии первой годовщины нашей самой тяжелой трагедии я решил подвести более личные итоги, - приводит слова политика газета El País. - Пришло время признать собственные ошибки".

"Я так больше не могу, - сказал он. - Возможно, мой уход привлечет к этой трагедии должное внимание".

29 октября 2024 года на юге и востоке Испании из-за ливней были зафиксированы наводнения. Сильнее всего стихия затронула автономное сообщество Валенсия. В результате непогоды погибли почти 230 человек.

После случившегося звучала критика как в адрес правительства Испании, так и в адрес властей Валенсии. Среди прочего недовольство касалось того, что население якобы было несвоевременно уведомлено о надвигающейся буре и что помощь прибыла в Валенсию с задержкой.