American Conservative: НАТО не желает мириться с поражением Украины

От альянса исходят все более безрассудные предложения, отмечается в журнале

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. НАТО не может смириться с фактом, что Украина проигрывает в конфликте, поэтому предлагает все более безрассудные предложения. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Как утверждает издание, миф о "неизбежной победе" Украины возник на самых ранних этапах политики администрации экс-президента США Джо Байдена по предоставлению Киеву финансовой помощи и оружия. Уверенность в военных перспективах Украины оказалась чрезмерной, а разрыв между мечтами и реальностью сохраняется и даже увеличивается с течением времени. Как западные чиновники, так и аналитики продолжают предсказывать возможную победу Украины, но такая уверенность необоснованна, подчеркивает журнал. The American Conservative отмечает, что Россия одерживает победу в конфликте. Украина же может продолжать вести боевые действия только благодаря масштабной финансовой и военной помощи НАТО.

Поскольку шансов на то, что Украина выиграет, практически нет, некоторые чиновники НАТО все чаще призывают значительно увеличить участие альянса в конфликте. Как отмечает журнал, сейчас в НАТО циркулируют безрассудные предложения установить бесполетную зону над Украиной и сбивать даже пилотируемые российские самолеты. Даже предложения отправить на Украину "миротворческие" войска НАТО больше не отвергаются автоматически. Чиновники США и НАТО должны отказаться от своих иллюзий по поводу победы Украины над Россией, призывает автор материала.