Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить импорт стали из России

При этом Ларс Клингбайль призвал проявить "больше европейского патриотизма" в вопросе развития сталелитейной отрасли ЕС

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль потребовал полностью запретить импорт стали из России в страны Евросоюза.

"Стальные слябы, которые производятся в России и перерабатываются в ЕС, по-прежнему исключены из санкций", - заявил он в интервью агентству DPA. "Необходимо быстро полностью прекратить весь импорт стали из России", - утверждал вице-канцлер. При этом Клингбайль призвал проявить "больше европейского патриотизма" в вопросе развития сталелитейной отрасли ЕС.

На текущей неделе канцлер Фридрих Мерц проведет так называемый сталелитейный саммит, в котором примут участие политики, руководители крупных компаний, представители отраслевых объединений.

Сталелитейная промышленность ФРГ, как и химпром, переживает далеко не лучшие времена, в том числе из-за ввозных пошлин США.