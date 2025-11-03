Вучич заявил о готовности продавать Евросоюзу боеприпасы

Это был бы феноменальный вклад в обеспечение европейской безопасности со стороны Белграда, считает президент Сербии

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что обратился к ЕС с предложением купить у его страны боеприпасы. Об этом он заявил в интервью германскому журналу Cicero.

"Мы производим больше боеприпасов, чем Франция. Я, правда, не хочу выглядеть как некто, кто постоянно снабжает стороны конфликта боеприпасами, но в Европе нуждаются в них", - сказал сербский президент. "Так что я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи и взять все, что у нас есть", - заявил он, высказав мнение, что, с его точки зрения, "это был бы феноменальный вклад" в обеспечение европейской безопасности со стороны Белграда.

При этом Вучич утверждал, что "покупатели могут делать с ними [боеприпасами] все, что захотят". "Нам просто нужен долгосрочный контракт, с тем чтобы мы могли планировать", - отметил он. Президент Сербии сообщил также, что его страна готова "сотрудничать с европейскими армиями" и "повысить присутствие с европейскими силами".

Отвечая на вопрос, последовал ли ответ со стороны ЕС на его предложение по боеприпасам, Вучич сказал: "Я пока ожидаю окончательного ответа".