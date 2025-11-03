Спецпосланник Египта предложил ввести трехмесячное прекращение огня в Ливане

В обмен Израиль прекратит свои атаки на ливанскую территорию и передаст пленных, захваченных в период конфликта в 2023-2024 годах

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад выдвинул инициативу о введении трехмесячного прекращения огня на юге Ливана, сообщила газета Al Liwaa. По ее информации, египетский спецпосланник, присоединившийся к посредническим усилиям с целью снижению военной эскалации в регионе, выразил готовность вступить в прямые контакты с руководством шиитского движения "Хезболлах".

На первом этапе, согласно его предложению, должен быть полностью положен конец присутствию бойцов сил сопротивления к югу от реки Литани. В обмен Израиль прекратит свои атаки на ливанскую территорию и передаст пленных, захваченных в период конфликта в 2023-2024 годах.

На втором этапе в рамках своей инициативы каирский посредник будет взаимодействовать с руководством "Хезболлах", чтобы найти решение вопроса о судьбе арсенала вооружений ее отрядов к северу от реки Литани путем выработки гарантий безопасности с международным участием. Продвижение процесса урегулирования создаст условия для вывода израильских войск из пяти ливанских районов, которые остались под оккупацией после соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года.

Инициатива предусматривает демаркацию сухопутной границы между Ливаном и Израилем, а также улаживание пограничного спора о принадлежности района фермы Шебаа, который был оккупирован вместе с Голанскими высотами в 1967 году.

Шеф египетской разведки посетил Бейрут 29 сентября и провел переговоры с президентом республики Джозефом Ауном, он выразил готовность Каира оказать необходимую поддержку Ливану в сфере безопасности и принять участие в посредничестве. С ливанской стороны было заявлено о заинтересованности в усилиях Египта по содействию прекращению израильских атак на Ливан, снижению военной эскалации и восстановлению стабильности на границе.

По сведениям издания, египетский спецпосланник выполняет чрезвычайные миссии по прямому поручению президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси. Он участвовал в переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, которые привели к созданию механизма, позволившего остановить военные действия в секторе Газа.