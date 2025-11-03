Китай уверен в перспективах развития отношений с Россией

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что удалось выйти на "немало договоренностей"

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Китайская сторона не сомневается, что перспективы у российско-китайских отношений широкие. Об этом, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия - добрые соседи и надежные партнеры, которые всегда могут друг другу доверять. Мы полны уверенности в перспективах отношений между Китаем и Россией", - сказал он.

Ли Цян отметил, что в течение года двусторонняя межправительственная комиссия и профильные ведомства на основе договоренностей лидеров РФ и КНР в соответствии с согласованными задачами и поручениями, данными по итогам 29-й встречи премьеров двух стран, "планомерно продвигали сотрудничество по всем направлениям и достигли важных результатов". Ли Цян отметил, что провел глубокий обмен мнениями по ключевым вопросам сотрудничества во время встречи с Мишустиным. Он добавил, что удалось выйти на "немало договоренностей".

"Надеюсь, что в рамках сегодняшней встречи наши команды смогут обобщить проделанную работу и сверить часы по вопросам, представляющим взаимный интерес, объединят понимание и усилия для разработки планов по приоритетам сотрудничества на следующем этапе, чтобы всеобъемлющее практическое сотрудничество продвигалось по пути, указанному нашими лидерами, и принесло больше плодов на благо наших народов", - подытожил Ли Цян.