Euractiv: НАТО интегрирует БПЛА в вооруженные силы у границ РФ в 2026 году

Альтернативы интеграции дронов не существует, заявил европейский представитель командования НАТО по трансформации генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. НАТО интегрирует беспилотники в свои войска, развернутые на восточном фланге альянса, к середине 2026 года, сообщил в интервью брюссельскому порталу Euractiv европейский представитель командования НАТО по трансформации генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня.

"Альтернативы интеграции дронов не существует, - заявил он. - Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года - прим. ТАСС)". Он отметил, что с начала 2026 года страны НАТО начнут проводить активные испытания беспилотников и систем по борьбе с ними, прежде чем они будут интегрированы в войска, в первую очередь - на восточном фланге альянса.

Чолпоня заявил, что НАТО также поставила перед собой задачу сделать беспилотники "системной компонентой" сети ПВО альянса, в первую очередь в рамках операции НАТО "Восточный часовой", главной задачей которой является борьба с беспилотными аппаратами в воздушном пространстве блока.

"Без этого силы НАТО ждет коктейль смертельных атак беспилотников", - заявил румынский генерал, не уточнив, откуда возьмется этот "коктейль атак".