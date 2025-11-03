Адмирал НАТО призвал начать мирный диалог по Украине из-за тупика на фронте

Джузеппе Каво Драгоне считает украинский конфликт пустой тратой жизней

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне © REUTERS/ Ciro De Luca

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Адмирал Джузеппе Каво Драгоне, глава Военного комитета НАТО, признал тупиковость продолжения боевых действий на Украине и призвал к переговорам. Его слова приводит вещательная корпорация Би-би-си.

"Пришло время сесть и поговорить, потому что это [конфликт на Украине] - пустая трата жизней", - прокомментировал он ситуацию на украинских фронтах с оперативной точки зрения.

Драгоне вместе с тем отметил, что Североатлантический альянс не собирается отказываться от поддержки Киева, указав, что она продолжится до тех пор, пока Украина не окажется "за столом переговоров о долгосрочном мире".