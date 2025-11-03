ТАСС: помехи в работе GPS ожидаются в Берлине в конце недели

Авиационные службы Польши также сообщили о возможных сбоях в работе GPS на западе страны 9 ноября, связав ожидаемые помехи с предупреждением из Берлина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Помехи в работе спутниковой навигационной системы GPS могут наблюдаться в Берлине в предстоящее воскресенье, 9 ноября, в течение почти всего дня "из-за мер безопасности". Об этом сообщил ТАСС информированный источник в местной авиадиспетчерской службе.

"Возможные помехи могут отмечаться в Берлине в радиусе до 130 морских миль (примерно 240 км) из-за мер безопасности в воскресенье", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каких именно мерах безопасности идет речь, кем они были введены и с чем связаны, однако заметил, что помехи ожидаются в период с 11:00 до 22:00 по местному времени (с 13:00 до 00:00 мск).

Авиационные службы Германии довели данную информацию до сведения всех пользователей воздушного пространства. Также о возможных сбоях в работе GPS на западе страны 9 ноября сообщили и авиационные службы соседней Польши, связав ожидаемые помехи с предупреждением из Берлина.

Кроме того, как пояснил источник ТАСС в немецких авиационных службах, еще один раз помехи в работе GPS "из-за мер безопасности" могут отмечаться также во вторник, 11 ноября, в период с 14:00 до 16:30 по местному времени (с 16:00 до 18:30 мск). Характер мер безопасности и причины их введения в конкретный временной интервал собеседник агентства также не уточнил.

Ранее "из-за мер безопасности" о возможных сбоях GPS в районе Берлина предупреждали в Германии 30 сентября и 1 октября.