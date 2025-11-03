Зеленский разрешил заводам бронировать уклоняющихся от военного учета

Согласно закону, бронировать сотрудников можно раз в год, для них предприятия ОПК устанавливают при приеме на работу испытательный срок в 45 дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал закон, который дает возможность предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины закреплять за собой находящихся в розыске за уклонение от военного учета мужчин. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Согласно документу, бронировать сотрудников, имеющих проблемы с военным учетом, можно раз в год, для них предприятия ОПК устанавливают при приеме на работу испытательный срок в 45 дней. За указанный период работник должен устранить нарушение, в противном случае работодатель имеет право его уволить.

Ранее депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Галина Янченко информировала, что около 1,5 млн украинцев мобилизационного возраста не обновили учетные данные. Она уточнила, что если они хотят работать на оборонном предприятии, сначала нужно пройти медкомиссию в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). При этом руководители ряда украинских оборонных предприятий жаловались, что военкоматы объявляют их работников в розыск во время прохождения медкомиссии, что блокирует дальнейшую процедуру бронирования и влечет штраф за снятие с розыска.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.