FAZ: запасов БПЛА у Бундесвера при военном конфликте хватит на "несколько дней"

Эксперты считают ошибочным курс Германии не инвестировать в беспилотники

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Германия при закупках вооружений по-прежнему делает ставку на "старомодные" боевые системы вместо того, чтобы инвестировать в современные технологии, в частности в беспилотники. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Авторы - руководитель кильского Института мировой экономики Мориц Шуларик и британский историк Нил Фергюсон - обратили внимание на то, что на Украине 95% ущерба на поле боя наносят беспилотники. "Бундесвер сейчас располагает едва ли более 600 БПЛА. В ближайшие годы предполагается закупить еще 10 тысяч", - говорится в статье. В то же время только в отдельные ночи на Украине фиксируются налеты сотен дронов. "Запасов беспилотников, которых планирует достигнуть Бундесвер, при таких условиях хватило бы в лучшем случае на несколько дней", - констатировали авторы. Они указали на то, что только в 2025 году Украина произведет около 4-5 млн дронов.

При этом, по оценке экспертов, Германия "делает ставку на традиционные пилотируемые системы", направляя инвестиции "не в те области, куда нужно". Как пишут Шуларик и Фергюсон, с 2022 года более 90% средств были вложены в производство танков, кораблей и самолетов и лишь 1% - в исследования и разработку новых видов оружия.