Дания намерена выделить €1,3 млн на восстановление культурного наследия Украины

Средства направят на работу с памятниками, музеями и зданиями

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании планирует выделить €1,3 млн в новый Фонд украинского культурного наследия. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте председательства королевства в Совете Евросоюза.

Средства будут направлены на восстановление зданий, памятников и музеев на Украине. Они могут быть выделены только после того, как финансирование будет одобрено датским парламентом

3 ноября в Копенгагене проходит неформальная встреча министров культуры ЕС, в которой примут участие представители Украины. "Цель встречи - побудить другие страны последовать примеру Дании", - говорится в сообщении.

Размер датской поддержки Киева с февраля 2022 года составляет около €9 млрд на военную помощь и около €927 млн - гражданскую.