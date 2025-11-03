Euractiv: ЕС рассматривает новые функции Frontex, включая защиту от БПЛА

Расширение мандата Frontex могут потребовать внесения изменений в регламент агентства, что предполагает разрешение агентству вмешиваться по запросу государства-члена в ситуации гибридных угроз

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Страны Европейского союза рассматривают возможности предоставления Европейскому агентству пограничной и береговой охраны (Frontex) новых полномочий по мониторингу воздушного пространства и защите стратегических объектов инфраструктуры. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на попавшие в его распоряжение конфиденциальные документы.

В частности, упоминается письмо от 30 октября, разосланное странам ЕС датским председательством, в котором поднимается вопрос о том, следует ли Frontex взять на себя дополнительные полномочия по борьбе с гибридными угрозами, к которым относятся нарушения воздушного пространства, а также защиту стратегических объектов. Как уточняет портал, такая дискуссия возникла "на фоне растущей обеспокоенности серией вторжений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в европейское воздушное пространство в последние месяцы".

Ранее о пересмотре мандата Frontex в следующем году объявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и вопрос включен в план работы ЕС на 2026 год. На техническом уровне обсуждение этого вопроса запланировано уже на 5 ноября, уточняет портал.

В настоящее время Frontex помогает странам ЕС в управлении охраны внешними границами, оказывая оперативную поддержку на местах, противодействуя трансграничной преступности, собирая информацию и содействуя процедурам выдворения.

Расширение мандата Frontex могут потребовать внесения изменений в регламент агентства, что предполагает разрешение агентству вмешиваться по запросу государства-члена в ситуации гибридных угроз. Наряду с этим рассматривается вопрос о расширении полномочий европейского агентства по сотрудничеству с третьими странами. Однако этот пункт касается в основном миграционных вопросов, включая репатриацию и контроль на границах Шенгенской зоны.