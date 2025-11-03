Стояногло: систему юстиции Молдавии подчинили интересам правящей партии Санду

Бывший генпрокурор республики сообщил, что первыми "пали" прокуратура и Высший совет прокуроров

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Юстиция в Молдавии под лозунгом реформ была подчинена правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которая была учреждена Майей Санду и оказывает ей поддержку. Такое мнение высказал депутат парламента, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло в своем Telegram-канале.

"За четыре года правления ПДС не реформировала ничего. Это знают все: правосудие перекрасили в желтый (партийный цвет ПДС - прим. ТАСС) и объявили "чистым". Они подчинили все, что должно было оставаться независимым. Первыми пали прокуратура и Высший совет прокуроров (ВСП). Сегодня большинство в ВСП назначено по политическому признаку. Следом - Высший совет магистратуры, потом Высшая судебная палата. Шаг за шагом ключевые институты отключили от автономии и подключили к партийным интересам", - написал Стояногло.

Два года назад в Молдавии были созданы две комиссии для оценки судей и прокуроров на неподкупность, которые наполовину состоят из иностранцев. Это было одним из условий в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС в рамках реформы юстиции. Софинансировало реформу правительство США. Так, комиссия Vetting проводила оценку судей и прокуроров, а комиссия Pre-vetting - членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров.

Реформа сопровождалось множеством скандалов. Так, ушедшая с должности главы Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин также заявляла, Санду и бывший премьер-министр Дорин Речан лично отбирали кандидатов на должности судей и прокуроров.