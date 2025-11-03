Хаменеи: взаимодействие с США невозможно, пока они поддерживают Израиль

Верховный лидер Ирана назвал противоречия между исламской республикой и Соединенными Штатами фундаментальными противоречиями и столкновением интересов двух течений

ТЕГЕРАН, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество между Ираном и США невозможно до тех пор, пока Вашингтон продолжает поддерживать Израиль и вмешиваться в дела Ближнего Востока. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

"Сотрудничество [США] с Ираном невозможно, учитывая продолжающуюся поддержку Америкой проклятого сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), а также наличие американских военных баз и вмешательство в дела региона", - указал он в ходе встречи со студентами, посвященной годовщине захвата посольства США в Тегеране в 1979 году.

По словам Хаменеи, наивно полагать, что все противоречия между Тегераном и Вашингтоном кроются в лозунге "смерть Америке". "Противоречия между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами - это фундаментальные противоречия и столкновение интересов двух течений", - добавил он.