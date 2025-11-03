В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности до 3 января

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский подписал соответствующий указ

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский продлил срок действия желтого уровня террористической опасности до 3 января 2026 года.

"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого желтого уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.

Документ вступит в силу 4 ноября, когда истекает предыдущий срок режима опасности. Решение о продлении принято в связи с сохраняющейся угрозой терактов. Эти меры предусматривают усиленное патрулирование в населенных пунктах, на въезде в которые в 2024 году были установлены блокпосты и на которых дежурит вооруженная охрана.

Теракты в Приднестровье происходили в 2022, 2023 и 2024 годах. Обстрелам из гранатометов подверглось здание министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк, взрывы происходили на военных аэродромах под Тирасполем и Рыбницей, в расположении приднестровского миротворческого контингента и в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. Во время терактов никто не пострадал.

Красносельский заявлял, что ряд диверсий были произведены с территории Украины, а также обвинил в причастности к некоторым терактам спецслужбы Молдавии. МИД Приднестровья обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом - ОБСЕ, России и Украине. К расследованию было предложено подключиться властям Молдавии, но приглашение не было принято.

В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая 2024 года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.