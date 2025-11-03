В Чехии победившие на выборах партии подписали соглашение о создании коалиции

Правительственную коалицию составили движения ANO, SPD и Motorist

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Соглашение о создании в Чехии правительственной коалиции подписали лидеры политических движений, добившихся наилучших результатов на состоявшихся в республике 3 и 4 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента. Трансляцию церемонии подписания документа осуществлял сетевой телеканал информационное агентства TK.

Правительственную коалицию составили движения ANO ("Акция недовольных граждан"), SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В нижней палате парламента они опираются на поддержку 108 из 200 депутатов.

Соглашение было подписано за час до начала учредительного заседания Палаты депутатов. Партии-партнеры выдвинули на пост ее спикера председателя SPD Томио Окамуру. Одновременно они официально представили текст программного заявления будущего правительства, содержание которого стало известно чешским СМИ ранее. В этом документе подчеркивается приверженность членству Чехии в НАТО и Евросоюзе, а также содержится положение о дипломатической поддержке Украины с целью скорейшего достижения мира в этой стране.

Кандидат в премьер-министры Чехии, лидер ANO Андрей Бабиш, согласно чешским СМИ, в ближайшее время проинформирует президента республики Петра Павела о заключении тремя движениями соглашения о создании правительственной коалиции. Затем он представит главе государства персональный состав кабмина. Ожидается, что Павел проведет до его назначения встречи с кандидатами на министерстве посты. Бабиш ранее заявил, что новое правительство должно приступить к работе не позже середины декабря.