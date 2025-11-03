Глава МО Бельгии заявил, что страна стала целью "шпионской операции"

Тео Франкен объяснил "юридическими проблемами" тот факт, что бельгийские военные не сбивают беспилотники

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. В отношении Бельгии провели "шпионскую операцию" с применением БПЛА, заявил в интервью телеканалу RTBF министр обороны страны Тео Франкен, печально прославившийся угрозами "стереть Москву с карты мира".

Так министр прокомментировал свое собственное сообщение в соцсети X в воскресенье, в котором он сообщал, что над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится американское тактические ядерное оружие, ночью 1 ноября были обнаружены несколько "больших беспилотников", которые военные не смогли подавить имеющейся у них системой РЭБ, а вызванный полицейский вертолет не смог догнать.

"Это похоже на операцию по шпионажу. С чьей стороны - я не знаю. У меня есть мысли, но я хочу быть осторожным, идет расследование", - заявил Франкен. Его главным аргументом, что это якобы была "шпионская операция", осуществленная профессионалами, стало утверждение о неэффективности РЭБ главной бельгийской авиабазы. "Это потому, что они сменили частоты. Любители не смогли бы это сделать", - заявил Франкен. По его словам, в прошлый раз, когда он сообщал о беспилотниках над другой бельгийской авиабазой Флорен в октябре, это была лишь "проверка частот" и общей реакции бельгийских властей "неизвестными шпионами".

Франкен объяснил "юридическими проблемами" тот факт, что бельгийские военные не сбивают беспилотники. По его словам, они опасаются, что в результате могут быть повреждены частные дома, что приведет к "крупным искам".

Как ранее сообщала газета Soir, в королевстве в 2024 году было зафиксировано свыше 31 тыс. случаев полетов неопознанных дронов около военных объектов и объектов критической инфраструктуры. В 2025 году, по ее данным, этот показатель не увеличился.