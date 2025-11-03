Президент Финляндии предложил провести саммит России и США в конце ноября

Александер Стубб считает, что переговоры могут пройти на саммите "двадцатки" в Йоханнесбурге

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ноябре на саммите Группы двадцати (G20, "двадцатка") в ЮАР. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, президент Финляндии на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести новые переговоры Путина и Трампа на саммите "двадцатки" в Йоханнесбурге. Он состоится 21-22 ноября.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Стубб призвали к достижению скорейшего мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН. Президент Финляндии также в интервью агентству Казинформ заявлял, что Хельсинки и Астана должны сыграть роль посредников в переговорах великих держав.