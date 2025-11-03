Министр обороны Италии анонсировал 12-й пакет помощи Украине

Гуидо Крозетто заявил, что линия его страны по отношению к Киеву не меняется

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине.

Читайте также

Истощение помощи и финансовый обрыв. Украину может ждать кризис в 2026 году

"Что касается Украины, наша линия не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву, насколько можем. И мы намерены в ближайшее время представить новый пакет помощи в таком же виде, как и прошлые [одиннадцать]", - приводит его слова агентство ANSA.

Комментируя отправку Германией систем Patriot, итальянский министр ответил, что "у этой страны они есть, и она может их направлять" Украине. "Мы отправили все то, что у нас было", - добавил он.

Перечень итальянских пакетов военной помощи Киеву засекречен и не разглашается, но известно, что Рим поставил как минимум все системы ПВО Samp-T.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Кроме того российская сторона отмечает, что страны, поставляющие оружие Киеву, становятся соучастниками конфликта и ответственными за гибель в том числе гражданских лиц.