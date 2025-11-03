Экс-президента Чехии Земана доставили в больницу в Праге
ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Милош Земан госпитализирован в пражской больнице Мотол. Об этом в Х написал его помощник Лубош Прохазка.
"Милош Земан с сегодняшнего дня вновь госпитализирован и помещен в больницу Мотол. Его ожидает серьезное [медицинское] обследование. В больницу его доставил сегодня утром водитель в сопровождении охраны. О состоянии здоровья бывшего президента в течение текущей недели проинформирует его семья", - написал Прохазка.
Земану недавно была проведена срочная операция по устранению абсцесса на спине. Гнойный абсцесс, согласно новостному порталу Blesk, образовался у 81-летнего экс-президента после недавнего бронхита. Несмотря на болезнь, он продолжал вести активный образ жизни, и несоблюдение режима покоя негативно отразилось на его здоровье.