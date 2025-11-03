МИД КНР: Китай надеется, что ФРГ поддержит его стремление защищать суверенитет

Глава ведомства Ван И заявил, что Пекину и Берлину необходимо разработать более стабильные и устойчивые политические рамки

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай надеется на то, что Германия будет поддерживать его стремление защищать суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

"Китай безоговорочно поддерживал объединение Германии и надеется, что Германия, пережившая боль разделения, сможет полностью понять и поддержать стремление Китая защищать свой суверенитет и территориальную целостность, выступая против любых проявлений "независимости Тайваня". Китаю и Германии необходимо разработать более стабильные и устойчивые политические рамки, чтобы обеспечить постоянное движение двусторонних отношений по правильному пути", - приводит его слова сайт МИД КНР.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также назвал принцип одного Китая важнейшей политической основой отношений двух стран.

Ван И указал на необходимость поддерживать диалог, углублять взаимопонимание, устранять недопонимание и укреплять доверие, а не заниматься "дипломатией через микрофоны" и не выдвигать безосновательные обвинения, искажающие факты.

24 октября Вадефуль отложил визит в Китай. В германском ведомстве пояснили, что "китайская сторона не смогла подтвердить какие-либо встречи, помимо встречи с министром иностранных дел Китая". В свою очередь официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя отмену визита министра иностранных дел Германии в Китай, заявил, что Пекин и Берлин должны придерживаться равноправного взаимовыгодного сотрудничества для продвижения двусторонних отношений в правильном направлении.

Вадефуль и Ван И, сообщили в МИД Германии, договорились также о том, что "отложенный визит германского министра в Китай будет в скором времени наверстан".