Сийярто: Венгрия требует от Украины восстановить права меньшинства в Закарпатье

ЕК пытается убедить Будапешт в том, что из-за конфликта на Украине сейчас якобы не время предъявлять ей претензии по поводу соблюдения прав национальных меньшинств, заявил глава венгерского МИД

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии требует от Украины полного восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и не поддастся давлению по этому вопросу со стороны лидеров Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на слушаниях в национальном парламенте.

По его словам, Еврокомиссия пытается убедить Венгрию в том, что из-за конфликта на Украине сейчас якобы не время предъявлять ей претензии по поводу соблюдения прав национальных меньшинств. "Несмотря на это давление, мы решительно настаиваем на том, что Украина должна вернуть венгерской национальной общине в Закарпатье все права, которые были отняты у нее начиная с 2015 года", - сказал глава МИД.

Он отметил, что "украинцы распространяют пропаганду в Брюсселе и при этом лгут, будто они восстановили права венгерской общины в Закарпатье". "Это совершенно не так. Постоянно звучат обещания и красивые слова, но до сих пор не внесено ни одной поправки в законодательство, которая предусматривала бы восстановление прав", - уточнил Сийярто.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит начала переговоров между Евросоюзом и Украиной о вступлении в сообщество до тех пор, пока власти этой страны не восстановят права венгерского меньшинства. Будапешт считает, что после 2015 года этнические венгры в Закарпатье были лишены своих прав, в том числе права использовать родной язык в области культуры и образования. Венгерские требования, состоящие из 11 пунктов, были переданы Киеву, но начавшиеся консультации на эту тему были прерваны в последние месяцы из обострения отношений между двумя странами.