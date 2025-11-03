Newsweek: США запланировали первое испытание МБР после заявлений Трампа

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерный заряд, но без боеголовки, после заявления президента страны Дональда Трампа о возобновлении испытаний. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на навигационные предупреждения.

На прошлой неделе Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, сославшись на то, что Россия и Китай якобы продолжают испытания своих арсеналов. Позже министр энергетики Крис Райт уточнил, что речь не идет о реальных детонациях, а о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва.

Newsweek подчеркивает, что военные США регулярно, несколько раз в год, проводят испытания своего парка МБР для обеспечения его безопасности, надежности и эффективности в качестве стратегического сдерживающего фактора.