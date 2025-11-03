Lebanon 24: делегация из Ливии обсудит в Бейруте условия выдачи сына Каддафи

С этой целью в Ливан прибыл политический советник ливийского премьер-министра Ибрагим Дбейба

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Политический советник премьер-министра Ливии Ибрагим Дбейба прибыл в Бейрут во главе официальной делегации для обсуждения с ливанскими властями условий выдачи Ганнибала Каддафи. Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, суд Ливана постановил 17 октября освободить под залог в $11 млн сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942-2011), который был арестован в 2015 году. Визит Дбейбы связан с выполнением юридических процедур в рамках подготовки к освобождению Ганнибала Каддафи. Как ожидается, двусторонние переговоры в Бейруте приведут к нормализации ливано-ливийских отношений.

Президент республики Джозеф Аун принял 3 ноября во дворце Баабда ливийскую делегацию, которая вручила ему дружественное послание премьер-министра страны Абдель Хамида Дбейбы. Делегация передаст также в суд Ливана результаты проведенного ливийскими властями по запросу Бейрута расследования по делу исчезновения в 1978 году в Триполи шиитского имама Мусы Садра.

50-летний сын Каддафи был похищен в 2015 году боевиками движения "Амаль" из соседней Сирии, где жил в качестве политического изгнанника, а затем передан в руки ливанских правоохранительных органов. В 2017 году подсудимому было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в Ливии шиитском имаме. Позднее французский адвокат Лоран Байон подверг критике это решение, отметив, что его подзащитному было только два года, когда исчез Муса Садр.

По сведениям портала, в конце августа 1978 года популярный шиитский проповедник Муса Садр был приглашен в Ливию на празднование годовщины революции 1 сентября 1969 года. Из Триполи он должен был вылететь в Рим, где у него была назначена аудиенция у Папы Римского. Однако после встречи с полковником Каддафи имам и два его спутника исчезли.

По одной из версий, между полковником и имамом вспыхнула острая дискуссия по вопросам ислама, Каддафи якобы застрелил его в упор из пистолета. По другой версии, Муса Садр и его компаньоны - богослов Мухаммед Якуб и публицист Аббас Бадреддин - были брошены в тюрьму.