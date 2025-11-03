В Тегеране повесили антиамериканский баннер с изображением Зеленского

На огромном полотне на одной из главных площадей города изображена голова Статуи Свободы, корона которой представлена в качестве тюрьмы для людей, поверивших США, включая лидера Ливии Муаммара Каддафи, экс-президента Ирака Саддама Хусейна, а также Владимира Зеленского

ТЕГЕРАН, 3 ноября. /ТАСС/. Новый антиамериканский плакат, высмеивающий Владимира Зеленского, появился в иранской столице по случаю 46-й годовщины захвата посольства США в Тегеране накануне Исламской революции 1979 года, передает корреспондент ТАСС.

На огромном полотне на одной из главных площадей Тегерана - площади Энгеляб, изображены бывшие мировые лидеры, утратившие власть или погибшие в результате того, что доверились обещаниям Вашингтона. "Результат доверия США - гибель", - гласит надпись на транспаранте.

На первом плане нарисована голова Статуи Свободы, корона которой представлена в качестве тюрьмы для людей, поверивших США, включая последнего шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви (1941-1979), бывшего главу иранского правительства (1951-1953) Мохаммада Мосаддыка, лидера Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммара Каддафи, экс-президента Ирака Саддама Хусейна (1979-2003), а также Владимира Зеленского. "За обещаниями свободы...", - поясняется на баннере.

На улицах Тегерана в эти дни также можно встретить и другие плакаты, напоминающие о событиях 46-летней давности, на некоторых из них изображен и нынешний американский президент Дональд Трамп, голова которого "раскалывает" США на кусочки.

4 ноября 1979 года группа иранских студентов захватила американское посольство в Тегеране и его сотрудников. Они требовали от Вашингтона выдать находившегося в США бывшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви Ирану для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства. 52 из 66 заложников находились в заточении 444 дня и были освобождены только 20 января 1981 года.

В ответ Вашингтон указом президента США Джимми Картера от 14 ноября 1979 года прекратил закупку иранской нефти, заморозил иранские вклады в американских банках и их зарубежных филиалах, запретил продажу Ирану запчастей для военного снаряжения. После разрыва дипотношений в апреле 1980 года был введен запрет на экспорт американских товаров в Иран, включая продовольствие и медикаменты, на денежные переводы в эту страну, а также на импорт иранских товаров.